Многие королевские резиденции сегодня сбросили старые вывески, чтобы стать отелями и принять под свои своды обычных людей вроде нас с вами. В каждом из них постояльца встречают как особу голубых кровей. Здесь можно жить поистине с королевским достоинством, ощущая таинственную и романтичную атмосферу прошлого.

Palazzo Murat

Амальфийское побережье полуострова Сорренто в Южной Италии в 1997 году было признано объектом всемирного наследия. Его подлинной жемчужиной является рыбацкий городок Позитано, который террасами спускается к морю со склонов гор. Именно здесь находилась летняя резиденция Иоахима Мюрата - неаполитанского короля, прославленного маршала Наполеона, по совместительству его зятя. Сейчас великолепное здание этого дворца занимает отель Palazzo Murat.

О былом величии напоминают каменная резьба дверных и оконных проемов, мозаичная черепица и роскошная деревянная мебель. Бассейн отеля сохранился практически в первозданном виде.

В отличие от других отелей, находящихся на скалистой стороне Позитано, Palazzo Murat расположен в пешей доступности от исторического центра города. Его постояльцам не нужно преодолевать крутой подъем, чтобы дойти до пляжа. Правда, и виды на океан здесь не такие захватывающие.

Culloden Estate & Spa

В далеком прошлом отель Culloden Estate & Spa был резиденцией ирландских епископов в Белфасте. Сейчас это один из самых красивых отелей во всей Северной Ирландии. Он расположен в 10 минутах езды от центра города, но при этом вокруг раскинулось около четырех гектаров садов, которые обеспечивают потрясающий вид из окна.

Отель здесь был открыт в 1876-м и полностью обновлен в 2012 году. Однако его обстановка все еще хранит следы былой роскоши. Комнаты обставлены дорогой мебелью в традиционном английском стиле. Отель славится спа- и оздоровительными процедурами далеко за пределами родной Ирландии.