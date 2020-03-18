40 мест, где стоит побывать до 40 лет

30-40 лет - самое время для путешествий: карьера более-менее состоялась, есть деньги и энергия. Вдохновляйтесь нашим списком и посмотрите самые прекрасные уголки мира!

Венеция, Италия

Пройдитесь по площади Сан-Марко, полюбуйтесь Дворцом дожей, прокатитесь на гондоле и прикупите муранского стекла. А лучше приезжайте в город Казановы и Вивальди в феврале, чтобы вдохнуть атмосферу венецианского карнавала.

Монастыри Метеоры, Греция

Насладитесь покоем древней православной обители. Поднимитесь пешком на величественные скалы, посетите все шесть монастырей и полюбуйтесь уникальными фресками.

Балос, Крит

Откройте для себя все оттенки синего в месте, где сходятся Ионическое, Эгейское и Ливийское моря. Позагорайте на розовом пляже и окунитесь в лазурную лагуну. Полюбуйтесь панорамой с мыса Тигани, а потом отправляйтесь в Археологический музей в городе Киссамос.

Ватнайёкюдль, Исландия

Возьмите напрокат квадроцикл или снегоход и оцените масштаб гигантского ледника. Спуститесь к его недрам и окунитесь в горячие источники радужных ледяных пещер. Затаите дыхание от мощи водопада Деттифосс и безмятежности лагуны айсбергов Ёкюльсаурлоун.

Марракеш, Марокко

Вдохните атмосферу Востока на площади Джемаа-эль-Фна. Почувствуйте себя средневековым магрибцем, переночевав в отеле-риаде. Понаблюдайте за выделкой и покраской кожи и накупите себе сувениров.

Барселона, Испания

Поднимитесь на смотровую площадку Святого Семейства и сходите в Музей Пикассо. Прогуляйтесь в порту и по горе Монжуик, полюбуйтесь Магическим фонтаном. Позаигрывайте с мимами на бульваре Рамбла и отведайте молодого испанского вина в уличном кафе.

Плитвицкие озёра, Хорватия

Побродите по тропам одноимённого национального парка, восхититесь красотой ансамбля из 16 бирюзовых озёр, подышите свежестью водопадов и подумайте о вечном во время прогулки на пароме.

Иерусалим, Израиль

Погуляйте в Гефсиманском саду, зайдите в Храм Гроба Господня. Побродите по самому ортодоксальному району города Меа-Шеарим и постойте у Стены Плача. Поторгуйтесь на рынке Махане Йегуда и посмотрите световое шоу на стенах Башни Давида.

Стамбул, Турция

Сравните две визитные карточки города - Софийский собор и Голубую мечеть. Узнайте тайны султанских гаремов во дворце Топканы и посмотрите на фигуры Медузы Горгоны в Цистерне Базилике. Поторгуйтесь на восточных базарах в районе Тахтакале, сходите в хаммам и отобедайте в аутентичном баре в Бейоглу.

Поля тюльпанов, Нидерланды

Погуляйте по Лейденскому ботаническому саду и окунитесь в цветочную феерию парка Кекенхоф. А в конце загляните на знаменитые мельницы и отведайте превосходного голландского сыра. Лучшее время для поездки - март-апрель.

Санторини, Греция

Отдохните на чёрных пляжах Тира и Периссе, осмотрите минойские развалины и напишите имя своей второй половинки на скалах легендарного города Ия. Поужинайте в местном ресторане и встретьте закат на его террасе.

Рим, Италия

Изучите историю города в музейном комплексе на Палантине. Спуститесь в катакомбы и загляните на арену Колизея. Побродите по Пьяцца Навона и киньте монетку в фонтан Треви. Посетите собор Святого Петра и полюбуйтесь творениями Микеланджело и Рафаэля в Ватикане.

Париж, Франция

Поднимитесь пешком на Эйфелеву башню, прогуляйтесь по Монмартру и прокатитесь на речном трамвайчике по Сене. Посмотрите своими глазами на великое наследие Лувра и Нотр-Дама. Послушайте уличных музыкантов, попозируйте художникам и научитесь играть в петанк.

Прага, Чехия

Прочувствуйте время благодаря астрономическим часам на Староместской площади, полюбуйтесь витражами собора Святого Вита и вдоволь нагуляйтесь по Старому городу. Сделайте и выложите в соцсети удачную фотографию Карлова моста и сходите в музей Франца Кафки. Попробуйте местное пиво и абсент и насладитесь сытной чешской кухней.

Дурмитор, Черногория

Откройте курортную Черногорию с другой стороны. Посетите крупнейший национальный парк страны, полюбуйтесь его белоснежными горным вершинами и глухими лесами. Потрогайте студёную воду Црно-Езера (Чёрного озера) и узнайте его легенды.

Памуккале, Турция

Посмотрите своими глазами на геологическое чудо, походите босиком по травертиновым террасам и окунитесь в целебный бассейн Клеопатры. Понаблюдайте за раскопками в древнем Иерополисе и попейте минеральной воды из местного родника.

Мыс Рока, Португалия

Это самая западная точка Евразии. Подойдите к краю 140-метрового обрыва и оцените бесконечность Атлантического океана. Обязательно сфотографируйтесь на краю земли, а затем отправляйтесь во дворцы Синтры.

Дубай, ОАЭ

Посмотрите на насыпные острова и головокружительные небоскрёбы. Поднимитесь на Бурдж-Халифу, посетите шоу музыкального фонтана, походите по крупнейшему на Ближнем Востоке торговому центру и отдохните в крупнейшем в мире аквапарке.

Чтобы лишний раз поразиться, что недавно на месте всего этого была пустыня, поезжайте на ночное сафари.

Гиза, Египет

Взгляните своими глазами на одно из чудес света - древние пирамиды. Сфотографируйтесь рядом с пирамидой Хеопса, сравните её с пирамидами Хефрена и Микерина. Ощутите себя песчинкой рядом с 20-метровым Большим сфинксом и останьтесь на светомузыкальное шоу.

Петра, Иордания

Почувствуйте себя Индианой Джонсом и прикоснитесь к вечности в древнем городе, вырубленном в скалах на высоте 900 метров над уровнем моря. Осмотрите дворец Эль-Хазне, Площадь фасадов и Королевские гробницы, а затем арендуйте верблюда или осла и отправляйтесь в монастырь Ад-Дэйр.

Великая Китайская стена, Китай

Прикоснитесь к одному из самых уникальных творений человечества, которое растянулось на более чем 20 000 километров. Выберите удобный участок: популярный Бадалин с фуникулёром и ресторанами, самый древний и открытый в ночное время Симатай или Мутяньюй - полностью отреставрированный, зато не такой многолюдный.

Халонг, Вьетнам

Отправьтесь в круиз по бухте Халонг, взберитесь на гору Титов, посмотрите на рисовые поля. Узнайте легенды пещеры деревянных столбов, пещеры Небесный дворец и островов Катба и Туан-Чау. Не забудьте про пляжный отдых и зажигательные дискотеки.

Самуи, Таиланд

Насладитесь пляжным отдыхом красивейшего тайского острова и нетронутой природой южного побережья. Окунитесь в ночную жизнь Чавенга и Ламаи и устройте гастрономическое турне по местным ресторанам. Обязательно побалуйте себя свежими морепродуктами и попробуйте знаменитый кисло-острый том-ям.

Ангкор-Ват, Камбоджа

Посетите храмовый комплекс Ангкор и ощутите былое величие кхмерской цивилизации. Послушайте легенды и придания местных гидов. Встретьте рассвет в гигантском храме Ангкор-Ват, посвященном богу Вишну.

Читторгарх, Индия

Осмотрите достопримечательности, объехав крепость на рикше, и узнайте о подвиге Рани Падмини и других женщин, не сдавших форт врагам. Полюбуйтесь столпом Победы и столпом Славы и посетите несколько храмов.

Сингапур

Восхититесь сингапурским экономическим чудом с высоты второго по величине в мире колеса обозрения. Полюбуйтесь футуристическими деревьями в Gardens by the Bay и побывайте на потрясающем лазерном шоу в заливе Marina Bay. Сходите в местный зоопарк, а также в сад орхидей и океанариум на острове Сентоза.

Хитачи, Япония

Название этого национального парка в переводе с японского означает "рассвет". Прогуляйтесь по нему ранним утром и насладитесь гармонией и тонким ароматом нарциссов, тюльпанов, лилий, сакуры, незабудок.

Бали, Индонезия

Познакомьтесь с традициями местных земледельцев на рисовых террасах Джатилувих. Поймайте волну на пляже Куты и полюбуйтесь закатом. Побалуйте тело балийским массажем, а душу - местными танцами.

Киёмидзу-дэра, Япония

Пройдите через ворота Нио и почувствуйте прохладу водопада Отова-но-таки. Спуститесь через туннель к священному камню Будды и пройдите с закрытыми глазами между валунами в святилище Дзисю. И найдите хотя бы день, чтобы осмотреть другие достопримечательности Киото.

Гонконг

Прокатитесь на пароме из Коулуна до Гонконга и на симпатичных двухэтажных трамвайчиках. Посмотрите лазерное шоу на набережной и полюбуйтесь городом с пика Виктория. Побродите по местным рынкам, попробуйте уличную еду. И обязательно съездите за просветлением к 34-метровой бронзовой статуе Будды на острове Лантау.

Чжанцзяцзе, Китай

Побродите по тропам живописного лесного парка, любуясь причудливыми столбами. Поднимитесь на лифте Байлун, чтобы посмотреть на тысячеметровую гору Аватар-Аллилуйя. Повесьте замочек на мосту под небом и отведайте горный персик янгмей.

Тадж-Махал, Индия

Восхититесь роскошью самого знаменитого индийского архитектурного памятника, который ни разу не был разрушен многочисленными землетрясениями. Узнайте красивую историю шаха Джахане и его жены Мумтаз-Махал и другие легенды Величайшего дворца.

Водопад Виктория, Зимбабве

Ощутите мощь одного из самых больших водопадов мира. Пощекочите себе нервы, стоя на краю смотровой площадки, почувствуйте на себе его прохладу и миллионы брызг. Сфотографируйте ослепительную радугу и попробуйте местный банджи-джампинг.

Нью-Йорк, США

Взгляните на статую Свободы и Эмпайр-стейт-билдинг. Пройдитесь пешком по Бруклинскому мосту и погуляйте по Центральному парку. Сходите на бродвейский мюзикл и посвятите день шопингу.

Рио-де-Жанейро, Бразилия

Взойдите на вершину Корковаду и посмотрите на знаменитую статую Христа, затем поднимитесь на фуникулёре к горе Пан-ди-Асукар и сделайте лучшее селфи. Позагорайте на легендарном пляже Копакабана и окунитесь в безумие бразильского карнавала. Он проходит в начале февраля.

Мачу-Пикчу, Перу

Прикоснитесь к тайне потерянного города инков, отыщите храм Солнца, храм трёх окон, Солнечные ворота и камень Интиуатана. Помедитируйте во время восхождения на Уайна-Пикчу и полюбуйтесь открывающимися с её вершины панорамами. Если хотите сделать красивые снимки, отправляйтесь в Перу с мая по август.

Банф, Канада

Насладитесь красотой старейшего и крупнейшего в Канаде национального парка. Одно ледниковое озеро Морейн чего стоит! Покатайтесь на сноуборде и горных лыжах, искупайтесь в серных источниках и сходите в местную баню.

Большой каньон, США

От вида громадных каменных исполинов, запечатлевших в себе четыре геологические эры Земли, захватывает дух. Постойте на краю скалы, спуститесь вниз на муле, а затем на надувном плоту по Колорадо.

Галапагосские острова, Эквадор

Там на восьми тысячах квадратных километров находятся сотни эндемиков. Посмотрите своими глазами на уникальные флору и фауну и вспомните Дарвина. Запечатлейте на фото кактус-канделябр, восхититесь слоновой черепахой и погрузитесь с аквалангом в глубины Тихого океана.

Большой Барьерный риф, Австралия

2 600 километров, почти три тысячи рифов и 900 островов - его видно даже из космоса. Поплавайте в прозрачных лазурных водах Кораллового моря и займитесь дайвингом у южного побережья. Съездите в местные национальные парки и понаблюдайте за уникальной флорой и фауной дождевых лесов.

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