Эти места в реальном мире выглядят декорациями фантастических фильмов

Научная фантастика с ног сбилась, пытаясь впечатлить искушенного читателя фэнтэзийными мирами. Но вместо того, чтобы размышлять о планетах с необычным пейзажем и странными строениями, можно еще на этом свете посетить места, которые поражают воображение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, во французском городке Кань-сюр-Мер, в котором ребята из "Евротура" попали на самую большую "сосисочную вечеринку", имеется также торговый центр Полигон Ривьера, верхние этажи которого уютно расположились на голове огромного мужика, подглядывающего за туристками. К сожалению, авторы исполина не предусмотрели возможности побродить по пустой голове исполина или выглянуть из его ноздри. Голова предназначена только для поддержания верхней части здания.

Жилой комплекс в Монреале "Хабитат 67" будто уставший трансформер, готовый по первому требованию переродиться в машинку или самолет. Но задумка архитектора Моше Сафди не имеет ничего общего с миром роботехники. Здание представляет собой 346 нагромождённых друг на друга кубов, соединённых между собой переходами-лабиринтами и лифтами. По закону иронии жилье в этом проекте, задумывавшемся как образец уникальной малосемейки с инфраструктурой микрорайона, является одним из самых дорогих и престижных.

До сих пор существовал лишь один способ увидеть воздух - запустить воздушного змея. Но теперь в Питтсбурге здание Детского Музея демонстрирует силу и красоту воздушных потоков с помощью миллиона пластиковых пластинок, шевелящихся под музыку ветра и причудливо рассеивающих солнечный свет. Можно потратить весь свободный ветреный день, разглядывая картины, нарисованные сквозняком.

Зачем ехать в тропики, рискуя заразиться какой-нибудь экзотической ерундой, когда можно устроить прекрасный тропический рай у себе в городе? Именно так и поступили благоразумные немцы, построив у себя под боком крупнейший в мире крытый аквапарк с настоящими лианами, водопадами, хижинами и прочими прелестями тропических курортов.

Для людей, отчаявшихся обрести счастье в обществе потребления, станет полезным опыт проживания в Слэб Сити. Город, в котором не осталось источников энергии и воды и жители которого маргинальны и живут в беспросветной нищете, - образ, эксплуатируемый в любом уважающем себя постапокалиптическом фильме и воплотившийся ни где-нибудь, а именно в Калифорнии. Около двухсот резидентов проживают в бетонных лачугах, которые остались на месте военной базы и полигона, бытовавших тут в 60-х гг. Единственное, что эти люди, которых "американская мечта" вынудила бросить вызов современным ценностям, оставили себе - это церковь и библиотека.

Если хочется погрузиться в подземный город, кишащий вооруженными золотоискателями и девушками древнейшей профессии, то всегда добро пожаловать в самую глубокую (4 км) шахту в мире в Южной Африке, Мпоненг. Рыться тут человечество начало в 1981 году, но уже сегодня это 400 километровые катакомбы, заглянуть в которые не решаются местные ФНС и ФСБ.

Поклонников киберпанка и любителей побродить по радуге заинтересует Музей искусств Ароса в датском Орхусе. Панорамная галерея из разноцветных стекол позволит посмотреть на город не только через розовые очки, но и в любом другом цвете. Теперь каждый может увидеть небо зеленым, а траву голубой, даже не будучи художником.

Озеро с водой неестественного цвета, столь притягательное в своей кислотной смертоносности, клубящиеся синие газы по поверхности земли, которая постоянно содрогается от толчков и буквально горит синим пламенем. Это было в каком-то фильме? Нет. Это рабочий вулкан Иджен в Индонезии. А самая элитная профессия в этой до ужаса настоящей местности - взобраться почти 3 км вверх по вулкану, затем спуститься в его жерло на 1 км, и добыть немного серы, чтобы продать туристам, если, конечно, та не успела воспламениться прямо в руках.

Тематических парков на земле и под землей великое множество. И один из них - бывшая соляная шахта Салина Турда в Румынии, соль в которой добывали еще римские граждане. Но сегодня шахта выглядит так, будто только вчера ее покинули пришельцы с других планет. В этом подземном, покрытом белым налетом оазисе есть все: начиная с мини-гольфа, спа-центра, лодочной станции и заканчивая колесом обозрения. Не хватает только летающей тарелки, зависшей посреди огромной соляной пещеры.

Когда в настоящем мире объявится злой гений, то терроризировать планету он будет именно из Атомиума в Брюсселе. Конструкция представляет собой увеличенную в миллиарды раз модель кристаллической решетки железа, грани которой соединяют девять огромных сфер и выполняют функцию эскалаторов и соединительных коридоров. И даже если вы не повернутый на индустриальных штучках мегаманьяк, то сфотографироваться как бы держащим огромный шар в руках все равно должны. Ведь Пиза уже очень устала отдуваться за всех.

В Центре прикладных исследований оптических наук Государственного университета штата Делавэр знают толк в зрительных иллюзиях. Прохожему будет стоить невероятных усилий не врезаться в огромное здание, глядя на зеркальные панели которого не видно ничего, кроме отражения окружающего ландшафта.

Нейтринная обсерватория в Садбери (Канада) одна из самых больших подземных лабораторий в мире. По официальной версии там проводятся эксперименты по наблюдению за нейтрино. Но все мы знаем, чем заканчиваются эти подземные научные опыты, поэтому продемонстрированная в "2012" катастрофа уже не за горами.

Частный сад Космических Размышлений в Шотландии скрупулезно воспроизводит Вселенную в миниатюре. Создатели постарались воплотить всю красоту, законы и парадоксы мира в этом уникально организованном пространстве. Каждый элемент на этих 16 гектарах наталкивает на мысли о смысле жизни.

Боливийский архитектор-самоучка Фредди Мамани застроил почти весь Эль-Альто цветистыми яркими зданиями со скошенными углами. Аляповатые дома цыганских расцветок местные называют ласково "вычурными звездолетами для нуворишей".

Индо-пакистанская граница протяженностью около 3000 км - единственное дело рук человеческих, кроме вырубленных лесов, которое видно ночью из космоса. Освещенная огромными прожекторами стена как бы намекает возможным пришельцам о крепкой дружбе народов в пределах одного вида человека разумного.

Даже если случится эко катастрофа всемирного масштаба, то люди уже подготовились и построили в Арктике огромное зернохранилище. Около 10000 образцов сельскохозяйственных культур лежат под мерзлой землей на глубине 130 метров и ждут своего звездного часа, когда какой-нибудь глобальный катаклизм не уничтожит все произрастающее на земле.

В скромной часовенке в Барселоне разместился Суперкомпьютерный Центр с самым быстрым в Европе 10240-ядерным процессором IVM PowerPC MareNostrum. Суперкомпьютеры в этом храме науки помогают в исследованиях генома человека и многих других изысканиях любознательных ученых.

Еще одна гигантская рукотворная дыра в земле, а точнее алмазная шахта в Сибири, над которой нельзя даже пролетать вертолетам, так как их засасывают внутрь потоки нисходящего воздуха, заставляет задуматься о том, даже самое крохотное создание может причинить колоссальный урон.