Удивительный город-оазис посреди пустыни в Перу

Очутившись в этом великолепном оазисе, расположенном посреди бесплодных песчаных дюн Атакамы в Перу (Латинская Америка), невольно перестаешь верить своим глазам и начинаешь прислушиваться к закрадывающимся подозрениям - не мираж ли все это.

На самом деле в реальности этого чудо-города с обилием зеленой растительности, пышными пальмами и прекрасным озером, получившим славу целебного, сомневаться не стоит. Называется он Уакачина, и проживают в нем всего 96 человек, передает Day.Az со ссылкой на Supercoolpics.ru.

Впрочем, несмотря на столь малую населенность, здесь есть не только магазины и гостиницы, но даже библиотека.

Дивное местечко, чей горизонт со всех сторон завален безжизненным песком, обладает также еще одним названием - "Оазис Америки". Как правило, отдыхать сюда приезжают жители города Ика, находящегося по соседству, любители сэндбординга и гонок на багги.

Как и у всех удивительных мест, у этого поселения есть своя замечательная легенда. Она гласит, что озеро некогда было обычным бассейном. Но однажды сюда пришла искупаться красавица принцесса. Проходивший мимо молодой охотник застал обнаженную девушку врасплох. Она сбежала, после чего бассейн превратился в озеро, а складки ее оставленной мантии - в песчаные дюны. По преданию, вскоре принцесса вернулась в оазис и до сих пор живет в нем русалкой.

К несчастью, в последнее время частные землевладельцы начали рыть вокруг оазиса колодцы, из-за чего уровень воды в озере заметно снизился. Чтобы не позволить ему обмельчать еще больше, люди стали закачивать воду в водоем искусственно.