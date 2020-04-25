Страны G20 поддержат сферу туризма в связи с пандемией

Страны Группы двадцати (G20) договорились оказать поддержку отрасли туризма, наиболее пострадавшей от пандемии COVID-19 (заболевания, вызываемого новым коронавирусом).

Об этом говорится в заявлении министров туризма G20, опубликованном по итогам встречи, состоявшейся в пятницу в онлайн-формате, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Путешествия и туризм - это одна из наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 отраслей. По предварительным оценкам Организации экономического сотрудничества и развития, сокращение международного туризма в 2020 году составит 45% и может возрасти до 70%, если меры по восстановлению будут отложены до сентября. По оценкам Всемирного совета по туризму и путешествиям, до 75 млн рабочих мест могут быть потеряны. Мы обязуемся работать вместе, чтобы поддержать эту отрасль, и приветствуем усилия национальных правительств", - указано в заявлении.

Министры договорились продолжать сотрудничество с властями в сферах здравоохранения, иммиграции, безопасности и других, чтобы обеспечить передвижение медицинских работников и людей, оказавшихся в трудном положении.

Они также условились контролировать, чтобы ограничения на передвижение были скоординированными и пропорциональными по отношению к ситуациям в различных странах и на международном уровне.

Страны Группы двадцати обязались работать с международными организациями, национальными правительствами и компаниями для включения отрасли туризма в принимаемые ими программы противодействия коронавирусу и последующего восстановления.