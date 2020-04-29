В Турции не намерены отказываться от системы «все включено»

Система all inclusive ("все включено") и шведский стол останутся в турецких отелях после окончания пандемии коронавируса.

Об этом заявил глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, отели еще в прошлом году заключили контракты с турагентствами на продажу именно этих услуг. Он пояснил, что СМИ неверно интерпретировали заявление министра культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, объявившего о вероятном отказе отелей от шведского стола.

Система продолжит работу с расширенными мерами предосторожности для гостей и персонала, но это вовсе не означает ее отмену.

"Речь идет об усилении санитарных мер и увеличении социальной дистанции", - заверил он, отметив, что из-за ожидаемого низкого количества гостей будет несложно обеспечить необходимые гигиенические меры.

Ранее Эрсой заявил, что постояльцев в турецких отелях будут обслуживать по комплексному меню и стандартам, более похожим на сервис "а-ля-карт", в то время как самообслуживание гостей останется в прошлом.