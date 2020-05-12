В Греции назвали условия открытия туристического сезона

Правительство Греции перечислило условия открытия туристического сезона и предоставило план его запуска. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на документ, созданный Национальной организацией общественного здравоохранения (EODY), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, все туристы, пребывающие в страну, перед посадкой в самолет должны предоставить медицинскую справку, свидетельствующую об отсутствии коронавируса и сделанную не позднее, чем за 72 часа до вылета. По словам министра туризма Греции Хариса Теохариса, при наличии такого документа, все пассажиры могут быть уверены в своей безопасности еще до начала путешествия.

Помимо этого, каждый отель обяжут заключить договор с медработником, который будет отслеживать состояние гостей и в случае необходимости направлять их на тестирование на наличие COVID-19. Если результаты окажутся положительными, то туристов отправят в "карантинные гостиницы", которые будут выделены государством специально для размещения заразившихся.

По планам местных властей, отели Греции начнут открываться с июня, а некоторые из них будут оснащены специальным оборудованием, повышающим уровень безопасности постояльцев. Так, например, в гостиницах Bomo Hotels разместят ультрафиолетовые лампы, которые будут стерилизовать помещения и поверхности.