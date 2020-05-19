Наибольший спад турпотока в Азербайджане пришелся на ОАЭ

В январе-апреле 2020 года в Азербайджан прибыло 539 тысяч человек из 151 страны мира, что на 36,5 процента меньше, чем в январе-апреле 2019 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на государственный комитет по статистике Азербайджана, в связи с распространением пандемии коронавируса, в апреле этого года, как и в марте, наблюдалось резкое уменьшение числа посетителей нашей страны, их количество сократилось в 4,7 раза по сравнению с предыдущим месяцем и в 12,1 раза по сравнению с апрелем прошлого года.

Около 30,4 процента от общего количества прибывших туристов приходится на Россию, 27,9 процента - на Грузию, 12,3 процента - на Турцию, 6,1 процента - на Иран, 2,3 процента - на Саудовскую Аравию, 2,1 процента - на Украину, 1,5 процента - на Объединенные арабские эмираты, 1,4 процента - на Пакистан, 1,3 - Кувейт и Казахстан, 0,9 процента - Ирак и Великобританию. 0,8 процента туристов - граждане Узбекистана, 0,7 процента - Израиля, 6,6 процента - других стран и 0,1 процента - лица без гражданства.

По гендерным показателям 74 процента прибывших составили мужчины, 26 процентов - женщины.

Наибольшее сокращение турпотока в январе-апреле 2020 года пришлось на долю Объединенных арабских эмиратов - в 4,2 раза. Значительно сократилось также и количество туристов из Китая - в 3,5 раза.

Стало меньше туристов из Испании, Омана и Польши (в 2,5 раза), Японии (в 2,4 раза), Катара и Нидерландов (в 2,3 раза), США, Ирака, Италии, Франции и Канады (в 2,2 раза)

В целом количество прибывших из стран-членов ЕС сократилось в 2,2 раза до 15,6 тысячи человек, прибывших из стран Персидского залива - в два раза до 70,7 тысячи человек, а из стран СНГ в 1,4 раза до 197,6 тысячи человек.

По данным госкомстата, 65,8 процента туристов, прибывших в нашу страну, воспользовались железной дорогой и автомобилем, 32,8 процента - воздушным транспортом, а 1,4 процента - водным.