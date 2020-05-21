Туркомпаниям Азербайджана необходимо пройти поэтапное лицензирование или сертификацию.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend член Ассоциации туристических агентств Джамиля Алиева.

Она отметила, что после отмены лицензирования число туркомпаний перевалило за 4 тысячи: "Дело в том, что, как турагентство, туристической деятельностью может заниматься любой имеющий VÖEN. Но хаотичный рост этих компаний создает проблемы для туристического рынка страны как с качественной, так и количественной точки зрения. О работе новых открывшихся туркомпаний получить информацию невозможно. Чтобы урегулировать ситуацию, необходимо вновь вернуться к лицензированию туркомпаний".

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