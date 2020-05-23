Азербайджанское бюро по туризму: После открытия границ предпочтение будет отдано соседним странам

После пандемии туризм в Азербайджане будет восстанавливаться поэтапно.

Об этом в онлайн-обсуждении, проведенном по инициативе Азербайджанской ассоциации туристических агентств на тему "Восстановление и планы развития туризма после пандемии", сказал заведующий сектором медиа и связей с общественностью Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Завсектором сказал, что приоритетом является развитие внутреннего туризма и проведение специальных кампаний в этом направлении. Однако пока маркетинг направлен на информирование населения, защита здоровья которого - прежде всего.

Директор департамента туристической индустрии и развития дестинации Азербайджанского бюро по туризму Илькин Джавадов отметил, что разработка туристических проектов, начатая до пандемии, будет продолжена и процесс будет усовершенствован. Он отметил, что регистрация для туркомпаний и отелей на платформе Macəra yaxındadır уже открыта, и для расширения выбора досуга для граждан будут размещены и другие виды туризма и услуг. Джавадов добавил, что в связи с переносом поездок работа с зарубежными рынками продолжается посредством электронных платформ, и после открытия границ предпочтение будет отдано соседним странам, а на следующем этапе направление будет взято на другие зарубежные страны.

Председатель правления Азербайджанской ассоциации туристических агентств Руфат Гаджиев сказал, что с отелями и туристическими центрами были проведены встречи на предмет оказания гражданам в летний сезон туристических услуг по доступным ценам, а также разрабатываются предложения для укрепления совместной деятельности.

Он подчеркнул, что во избежание роста недовольства туркомпаниями, в их работе должны быть повышены стандарты качества, внедрены определенные регулирующие механизмы.

В своем выступлении вице-президент Ассоциации отелей Азербайджана Эльгюн Мамедов отметил, что в летний сезон возрастет потребность в региональных отелях.

По его словам, если до пандемии отели старались оказывать больше услуг и повышать доходы, то сейчас основное внимание будет уделяться защите здоровья и безопасности гостей, а также более строгое следование санитарно-гигиеническим нормам.

"После карантина вновь начнут работать информационные центры туризма, восстановится работа туристических автобусов Baku City Tour", - сказал директор Бакинского информцентра туризма Руфат Багиров.

Он подчеркнул, что в летний сезон гражданам будут предлагаться новые кампании, добавив, что будут сделаны изменения для того, чтобы местные туристы могли пользоваться BakıKart.

В ходе обсуждений председатель правления Ассоциации туристических гидов Азербайджана Турал Мусаев с сожалением отметил, что в связи с закрытием границ гиды перестали работать. Он добавил, что до полного восстановления туристической деятельности в стране, чтобы не потерять эти кадры, проводятся различные тренинги. Он призвал компании по оказанию услуг внутреннего туризма учесть сложившуюся ситуацию и оказать поддержку гидам.