В мире задумались о «туристических пузырях» после пандемии коронавируса

Власти некоторых стран задумались о создании специальных условий для допуска туристов на свою территорию после пандемии коронавируса. Об этом пишет NBC News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о так называемых "туристических коридорах" или "туристических пузырях", которые позволят приезжим из государств с низким уровнем распространения заболевания свободно путешествовать по миру без необходимости проходить двухнедельный карантин.

Отмечается, что, к примеру, страны Прибалтики открыли друг для друга границы именно по такому принципу - их граждане проходят самоизоляцию по прибытии. При этом для туристов из других стран ограничения остаются в силе.

Аналогичную инициативу также предложили в Великобритании - министр транспорта Грант Шаппс назвал данный принцип "воздушным мостом", - и Греции, где заявили о готовности принять без карантина граждан стран Балканского полуострова, Балтии, Германии, Израиля и Кипра с возможным выборочным тестированием на COVID-19.