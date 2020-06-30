Австрия продлила запрет на пассажирские авиарейсы

Власти Австрии продлили с 30 июня до 15 июля 2020 года запрет регулярного пассажирского авиасообщения с Россией, Украиной, Беларусью, Великобританией, Ираном, КНР, Португалией, Швецией и итальянской областью Ломбардия. Об этом говорится в опубликованном постановлении Министерства социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Австрии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Австрия ранее исключила из первоначального запретного списка Испанию. Это постановление властей не распространяется на грузовые рейсы, вывозные рейсы, санитарную авиацию или полеты в государственных интересах Австрийской Республики.

Для борьбы с распространением коронавируса Австрия ввела в марте санитарный и пограничный контроль на границах. С 18 марта Вена приостановила пассажирское авиасообщение с рядом стран, в том числе с Россией и Украиной.

С 4 июня Австрия сняла пограничный и санитарный контроль с семью соседними странами: ФРГ, Лихтенштейном, Швейцарией, Словакией, Словенией, Чехией, Венгрией. С 15 июня Austrian Airlines возобновила полеты в Европе. С 16 июня Вена объявила об открытии границы для 31 страны Евросоюза, включая Италию.