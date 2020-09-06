В Азербайджане в октябре состоится крупнейшее туристическое онлайн-мероприятие

Совет по туризму Азербайджана (ATB), национальный институт по продвижению отрасли, цель которого поддерживать рост туристической индустрии страны, 14 октября проведет крупнейшее виртуальное мероприятие Travel Business Azerbaijan Online (TBA 2020).

Как передает Day.Az со ссылкой на Travel Daily, онлайн-мероприятие соберет местных и международных профессионалов в области туризма, чтобы наладить партнерские отношения и подписать выгодные деловые сделки.

Мероприятие, организованное ATB при поддержке Государственного агентства по туризму, посетят 300 участников из Китая и Юго-Восточной Азии, России и стран СНГ, Индии и Южной Азии, Европы и стран Персидского залива, чтобы наладить диалог. Оно станет платформой для демонстрации туристического потенциала Азербайджана, где потенциальные покупатели и поставщики услуг получат возможность прямого взаимодействия. Поставщики туристических услуг будут разделены по целевым рынкам и продуктам, благодаря инструментам поиска партнеров на базе искусственного интеллекта, которые будут предлагать потенциальных клиентов участникам.

Серьезнее всего от последствий COVID-19 пострадал сектор туризма и гостеприимства в связи с закрытием границ, ограничениями на поездки и необходимостью оставаться дома, поэтому ATB подготовил четырехэтапный план восстановления для обеспечения плавного перехода в постпандемическую эру.

В рамках действий, предпринятых на первом этапе восстановления, ATB изучает новые пути преодоления существующих препятствий, находит инновационные решения, уделяя особое внимание виртуальному общению и онлайн-инструментам для продвижения туристического сектора страны.

"В эти непростые времена более чем когда-либо важно восстановить связь и поддерживать контакт с нашими партнерами и заинтересованными сторонами в отрасли по всему миру, а также расширить предложение с помощью Travel Business Azerbaijan Online. Для наших предпринимателей и представителей основных исходных рынков будет выгодно подключиться к местной индустрии туризма и гостеприимства, представленной в таком серьезном масштабе и выстроить плодотворные партнерские отношения", - сказал Флориан Зенгстшмид, исполнительный директор ATB.

В дополнение к встречам B2B, на TBA Online будут проведены вебинары, организованные региональными менеджерами, представителями Организации маркетинга дестинаций и поставщиками услуг. "По мере того, как мы предлагаем стимулы и предоставляем уникальный и аутентичный опыт, мы призываем профессионалов отрасли со всего мира присоединиться к нам в Travel Business Azerbaijan и открыть для себя исключительные возможности", - добавил Зенгстшмид.