В Лянкяране открывается региональный туристический офис

Организация по управлению дестинациями в Лянкяране (региональное управление туризма) откроется 22 сентября.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве по туризму и Бюро по туризму Азербайджана, создаются организации по управлению дестинациями в качестве нового структурного подразделения для развития, продвижения и управления туризмом в регионах страны.

Организация по управлению дестинациями в Лянкяране - третья региональная туристическая структура после Губинской и Шекинской организаций по управлению дестинациями, открытых в 2019 году.