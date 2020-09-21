https://news.day.az/tourism/1272706.html В Лянкяране открывается региональный туристический офис
В Лянкяране открывается региональный туристический офис
Организация по управлению дестинациями в Лянкяране (региональное управление туризма) откроется 22 сентября.
Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве по туризму и Бюро по туризму Азербайджана, создаются организации по управлению дестинациями в качестве нового структурного подразделения для развития, продвижения и управления туризмом в регионах страны.
Организация по управлению дестинациями в Лянкяране - третья региональная туристическая структура после Губинской и Шекинской организаций по управлению дестинациями, открытых в 2019 году.
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