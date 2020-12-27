МАУ возобновляет рейсы из Киева в Баку

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ), которая запускает рейсы из Киева в Киев, решила возобновить рейсы из Киева в Баку (Азербайджан) с 30 декабря.

Как передает Day.Az со ссылкой на Українські Новини, об этом свидетельствуют данные на сайте компании.

Билеты на рейс из Украины в Баку уже находятся в продаже.

Рейсы по данному маршруту будут осуществляться каждую среду и воскресенье из Киева, и каждый понедельник и четверг из Баку, начиная с 30 декабря.

Согласно расписанию МАУ, вылет из Киева будет осуществляться в 20:15, прилет в Баку - в 01:35.

При этом самолет будет вылетать из Баку в 06:10 и приземляться в Киеве в 08:00.