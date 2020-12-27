https://news.day.az/tourism/1302014.html МАУ возобновляет рейсы из Киева в Баку - НАЗВАНА ДАТА
МАУ возобновляет рейсы из Киева в Баку - НАЗВАНА ДАТА
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ), которая запускает рейсы из Киева в Киев, решила возобновить рейсы из Киева в Баку (Азербайджан) с 30 декабря.
Как передает Day.Az со ссылкой на Українські Новини, об этом свидетельствуют данные на сайте компании.
Билеты на рейс из Украины в Баку уже находятся в продаже.
Рейсы по данному маршруту будут осуществляться каждую среду и воскресенье из Киева, и каждый понедельник и четверг из Баку, начиная с 30 декабря.
Согласно расписанию МАУ, вылет из Киева будет осуществляться в 20:15, прилет в Баку - в 01:35.
При этом самолет будет вылетать из Баку в 06:10 и приземляться в Киеве в 08:00.
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