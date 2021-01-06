Когда Азербайджан откроет границы?

В 2021 году мы ожидаем возобновления внутреннего туризма, затем открытия границ и оживления глобального туризма.

Об этом в среду сказал Trend пресс-секретарь Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде, передает Day.Az.

Гулузаде отметил, что после открытия границ туристы, которые приедут в Азербайджан, будут чувствовать себя защищенными от COVİD-19: "После открытия границ люди какое-то время будут предпочитать внутренний туризм, сторониться поездок за рубеж. Естественно, эти поездки будут осуществляться по новым правилам".

Кянан Гулузаде добавил, что программа SAHMAN, разработанная в 2020 году, уже представлена зарубежным партнерам. Приезжающие гости будут чувствовать себя защищенными, потому что есть стандарты SAHMAN.

Глава пресс-службы Агентства добавил, что после открытия границ - в постпандемический период ожидается напряженная работа, поскольку будет сильная и уже другая конкуренция: "Мы готовим туристический сектор к этому. Также работаем над принятием институциональных решений в связи с пассажироперевозками и системой пересечения границы. Эти вопросы обсуждаются для упрощения поездок в Азербайджан".

Напомнив, что 2020 год стал кризисным для мирового туризма, Гулузаде добавил, что кризис отразился и на азербайджанском туризме. Для компенсирования этого ущерба государство оказало помощь лицам, работающим в туристическом секторе: "В связи с закрытием границ с марта прошлого года сначала остановился внешний, а затем и внутренний туризм, поэтому все, что планировалось в прошлом году осталось нереализованным. В 2019 году Азербайджан посетило 3 миллиона 200 тысяч иностранных туристов, и мы рассчитывали, что в 2020 году эта цифра возрастет на 10%, но этого не произошло по независящим от нас причинам".