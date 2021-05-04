Доминикана отменяет ПЦР-тесты для туристов

Путешественникам, решившим отправиться в Доминиканскую республику, теперь не надо сдавать ПЦР-тест перед вылетом, а по прибытии в страну сидеть на карантине. Также нет необходимости предоставлять документ о вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на "Рамблер".

Тестирование пассажиров в аэропортах будет происходить выборочно: попросят сдать облегченный дыхательный тест тем туристам, у которых визуально отмечаются симптомы болезни. Если результат окажется положительным, человека отправят на карантин.

Стоит помнить о том, что заполнить некоторые документы перед вылетом в Доминикану все же придется. Среди них бумага о состоянии здоровья туриста, таможенная декларация и некоторые другие. Туристов, которые прибывают в страну коммерческими рейсами обеспечивают бесплатной медицинской страховкой.