https://news.day.az/tourism/1340638.html Чехия с 15 мая откроется для прошедших вакцинацию туристов из стран ЕС
Чехия с 15 мая откроется для прошедших вакцинацию туристов из стран ЕС
С 15 мая власти республики планируют открыть ее для поездок туристов из других стран Евросоюза, которые прошли полный цикл вакцинации от коронавируса препаратами, зарегистрированными в ЕС, а жители Чехии на тех же условиях смогут совершать поездки в эти государства. Об этом, как передает ТАСС, сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.
Пока въезжающим в Чехию необходимы справки об отрицательных тестах на коронавирус и прохождение домашней самоизоляции до получения такого же результата ПЦР-теста, проведенного после прибытия в страну. Поездки с туристическими целями запрещены.
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