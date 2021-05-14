Популярная европейская страна начнет принимать туристов по системе "светофора"

Правительство Великобритании разработало свод правил для туристов, желающих посетить страну. Об этом сообщается на сайте посольства Соединенного Королевства в Москве, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

С 17 мая в этой европейской стране заработает новая система "светофора", разделяющая другие государства на категории, в зависимости от эпидемиологической ситуации - "зеленые", "оранжевые" и "красные".

Так, согласно пояснениям властей, туристам из "красной" зоны нужно будет пройти платный карантин в назначенном правительством отеле. За игнорирование данного требования путешественников ждет штраф в размере до 10 тысяч фунтов стерлингов, а за сокрытие истории поездок гостей королевства могут лишить свободы на срок до десяти лет.

При этом жители стран из "оранжевого" списка должны сдать тест на коронавирус перед отъездом и пройти десятидневный карантин, сдав еще два ПЦР-анализа - на второй и пятый день изоляции.

Граждан из стран "зеленой" категории также потребуют сдать два ПЦР-теста - перед самой поездкой и на второй день после прибытия в Великобританию.

Как подчеркнули в британской дипмиссии, правила "светофора" распространяются только на въезд в страну и постоянно обновляются.