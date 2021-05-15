Сколько сейчас стоит жилье в районах на лето?

Стоимость аренды квартир в районах высокая. По словам жителей, такая ситуация затрудняет им поиск жилья.

Как передает Day.Az со ссылкой на xezerxeber.az, цены в Товузе колеблются от 150 до 350 манатов.

Риелторы заявляют, что цена квартиры варьируется в зависимости от ее расположения.

По словам граждан, высокая цена обусловлена ​​наличием в их квартирах всех условий.

Похожая ситуация наблюдается и в Ленкорани. Стоимость аренды однокомнатных квартир в районе колеблется в пределах 150-200 манатов. Аренда частных домов стоит 250-500 манатов.

Rieltorların sözlərinə görə, qiymət artımına səbəb havaların isinməsinə ilə turistlərin ora axın edəcəyi ilə bağlıdır. Daha çox tələbat əsasən şəhərin Qala xiyabanı və Mikrorayon ərazisindəki evlərədir.

По мнению риелторов, причина роста цен - потепление и наплыв туристов. Наибольшим спросом пользуются дома в местах под названием Гала Хиябаны и Микрорайон.

По мнению экспертов, в июле-августе ожидается еще больший рост цен.

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