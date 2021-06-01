Грузия открыла сухопутные границы с Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, согласно принятому 25 мая решению межведомственного координационного совета во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, сухопутные границы страны открываются с 1 июня.

Согласно новым правилам, с сегодняшнего дня иностранные граждане смогут въезжать в Грузию через сухопутные границы, предъявив документ с отрицательным результатом анализа ПЗР, полученного за последние 72 часа, и справку о полной вакцинации против коронавируса нового типа.

А не привитые иностранные граждане в течение 72 часов после въезда в Грузию должны будут сдать анализ ПЗР за свой счет. Туристам, ответ теста которых окажется отрицательным, будет выдано разрешение на свободное передвижение по территории страны.

По информации посольства Грузии в Азербайджане, отныне граждане Грузии, находящиеся в Азербайджане, смогут свободно вернуться в свою страну. Посольство рекомендовало своим гражданам представить на таможенном КПП тест ПЗР с отрицательным результатом, полученный за последние 72 часа, чтобы избежать изоляции в Грузии.

Прежний режим для граждан Грузии, желающих въехать в Азербайджан, будет действовать до тех пор, пока Азербайджан не откроет свои границы с Грузией.

Отметим, что сухопутные границы между Грузией и Азербайджаном были закрыты в марте прошлого года из-за пандемии коронавируса нового типа.