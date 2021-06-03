Жителей Гааги необычно знакомят с Шушой

Большинство экспертов склоняются к мнению, что освобожденный Карабах имеет очень большие перспективы с точки зрения туризма. Конечно, восстановление территорий потребует времени, но уже сегодня можно говорить о подключении в скором будущем к туристическим маршрутам страны в пропаганду азербайджанского туризма Шуши.

В соцсетях опубликовано видео, снятое в Нидерландах. Как видим, на городском трамвае размещена реклама с приглашением провести летние каникулы в Азербайджане.

Трамвай, украшенный изображениями достопримечательностей Азербайджана, в том числе городов Шуша и Агдам, в течение трех месяцев лета будет обслуживать пассажиров в Гааге. Проект реализован при поддержке Европейского объединения азербайджанских женщин "Ана Вэтэн" и Государственного комитета по работе с диаспорой.



