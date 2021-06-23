Открываются прямые авиарейсы Воронеж-Баку

В июле воронежцы смогут добраться самолетами до столицы Азербайджана Баку. Полеты начнутся уже с 4 июля. Регулярные рейсы будет выполнять авиакомпания S7 Airlines.

Как передает Day.Az со ссылкой на КП, об этом сообщали в пресс-службе воронежского аэропорта 23 июля.

Для пассажиров предусмотрены воздушные суда Boeing 737-800. Салон вмещает 176 человек. Самолеты будут летать в Баку и обратно каждое воскресенье. Программа запланирована до 24 октября.

Из Столицы Азербайджана самолеты будут вылетать в 05:10 и прибывать в Воронеж в 06:45. Из Воронежа - в 08:45 и приземляться в Баку - в 12:05. В среднем время в полете составит два с половиной часа.