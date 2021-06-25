Египет разрешил COVID-вакцинированным въезд без тестов

Полностью вакцинированные от коронавируса COVID-19 иностранцы могут въезжать в Египет без ПЦР-тестов при условии предоставления на границе сертификата о прохождении вакцинации. Об этом сообщила газета Al Ahram со ссылкой на министерство здравоохранения и народонаселения Египта, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Сюда относятся вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Управлением по лекарственным средствам Египта, - говорится в сообщении. - Въезд разрешен через 14 дней после получения второй дозы двухкомпонентной вакцины (Спутник V, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac), либо через 14 дней после получения первой дозы однокомпонентной вакцины Johnson& Johnson. Сертификаты должны содержать QR-код и печать официального органа, никакие исправления, помарки или дописки не допускаются".

При этом оговаривается, что это касается стран, "не затронутых мутировавшими штаммами коронавируса". Если пассажир прибывает из одной из стран, где зафиксированы мутации (сюда относятся Индия, Бангладеш, Пакистан, Бутан, Мьянма, Непал, Вьетнам, Шри-Ланка, Бразилия и некоторые другие страны Латинской Америки), то даже при наличии сертификата о вакцинации прибывающий обязан сделать в аэропорту молекулярный экспресс-тест на коронавирус.

Если этот тест окажется положительным, то иностранный гражданин обязан сделать еще ПЦР-тест. Если и этот тест будет положительным, то вступает в действие протокол, в соответствии с которым заразившегося помещают в ковидный госпиталь.

В последнее время в Египте ситуация с коронавирусом стабилизировалась. Если в мае - начале июня ежедневно фиксировали более тысячи новых случаев заражения, то в настоящее время среднесуточный прирост инфицированных снизился до 500 человек. По последним данным минздрава страны, с начала пандемии в стране было выявлено свыше 278 тыс. заразившихся, более 206 тыс. полностью выздоровели, 15,9 тыс. человек умерли.