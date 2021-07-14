Россиян предупредили о дефиците мест в отелях Турции во время празднования мусульманского праздника Гурбан байрамы. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Десять дней с 16 по 26 июля в Турции объявлены нерабочими - в стране будет праздноваться Гурбан байрамы. По прогнозам специалистов, нехватка мест в отелях ожидается из-за государственных каникул, так как местные жители, скорее всего, предпочтут провести их на морских курортах.

Некоторые отели уже приостановили продажи на период праздников - свободные места остались только после 23 июля. Кроме того, эксперты считают, что из-за наплыва местных туристов, дорожное сообщение между аэропортом Антальи и гостиницами Белека, Сиде и Аланьи также может быть затруднено.

Тем не менее туроператоры сообщают, что данная ситуация скорее влияет на отдых самостоятельных путешественников. Размещение для туристов, которые едут в страну по организованным путевкам, выкупается заранее по гарантированным квотам - в случае форс-мажора им будет предложена замена отеля уровнем не ниже, чем изначально был забронирован.