В Турции предложили закрыть страну для российских туристов

Турецкий эксперт предложил закрыть страну для российских туристов из-за роста показателей заболеваемости новым штаммом "дельта" среди местного населения. Мнением об этом он поделился в интервью Gazete Oksijen, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, по словам президента Турецкой ассоциации инфекционистов Мехмета Джейхана, новый штамм коронавируса распространяется российскими туристами. Специалист отметил, что на момент возобновления авиасообщения, Россия входила в список стран с наибольшим распространением индийского штамма.

"В Москве сейчас число заболевших бьет ежедневные рекорды. Мы точно не должны были принимать российских туристов", - считает специалист.

Джейхан уточнил, что в Турции продолжают расти показатели заболеваемости - фиксируется около пяти тысяч случаев по стране в сутки. Кроме того, министерство здравоохранения Турции не раскрывает информацию по распространению штамма "дельта", хотя известно о том, что его заражаемость самая высокая - один человек в среднем инфицирует четырех.