https://news.day.az/tourism/1363146.html Грузия хочет открытия границ с Азербайджаном
Грузия хочет открытия границ с Азербайджаном
Мы предполагаем, что одной из первых стран, с которой Азербайджан откроет границу, станет Грузия,
Как передает Day.Az со ссылкой на Business Грузия, об этом заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили на заседании комитета по отраслевой экономике и экономической политике.
Как отметила Квривишвили, между двумя странами состоялись переговоры по вопросу открытия границы.
"Переговоры с Азербайджаном велись на высшем уровне. Вы знаете, что между двумя странами очень хорошие отношения и мы предполагаем, что одной из первых стран, с которой Азербайджан откроет границу, станет Грузия", - заявила Квривишвили.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре