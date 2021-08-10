Что мешает полностью использовать туристический потенциал Каспия?

Действующее законодательство не позволяет использовать туристический потенциал Каспия.

Об этом сказал во вторник Trend председатель Государственного агентства Азербайджана по туризму Фуад Нагиев, передает Day.Az.

По его словам, уже предложено внести соответствующие поправки в законодательство.

"К нам обратились предприниматели в целях использования туристического потенциала Каспия. В частности, обращения касаются лянкяранского направления. Однако нынешнее законодательство не позволяет этого сделать. С другой стороны, Россия планирует организовать круизы с заходом в порты пяти прикаспийских стран. Переговоры ведутся и в этом направлении. В то же время на Каспии есть острова с туристическим потенциалом. Поездки и путешествия на них могут заинтересовать туристов. Однако в определенное время года из-за погодных условий ситуация [на море] ухудшается. Следует учесть и это", - сказал Нагиев.