Booking.com положил глаз на авиабилеты, туры и рестораны

Крупнейшая в мире система интернет-бронирования отелей Booking.com планирует расширить свое присутствие на рынке услуг. Для этого американо-голландский гигант хочет создать единый спектр туристического обслуживания, который включит экскурсии, однодневные туры, бронирование ресторанов, а также перелет и проживание. Об этом заявил генеральный директор компании Гленн Фогель, передает Day.Az со ссылкой на Haber. Однако для чего это нужно?

"Мы разрабатываем стратегию продажи не только отелей, но и гораздо большего. Мы думаем о структуре, которая может удовлетворить все запросы на обслуживание туриста и путешественника", - ранее заявлял он.

Согласно информации издания, сервис рассматривает единый спектр услуг, которым пользуются птешественники - в частности, все виды рейсов и типов проживания, а также другие дополнительные туристические услуги, такие как экскурсии, однодневные туры и бронирование ресторанов.

По данным Turizm Ajansı, маржа от продаж авиабилетов сейчас не так высока, как прибыль от продажи отелей. Тем не менее Фогель считает, что поскольку планирование путешествия обычно начинается с полета, то продажа авиабилетов имеет стратегическое преимущество в целом - оно предполагает сопутствующую продажу для тех, кто ищет жилье. Кроме того, совершенно разные пакеты могут быть объединены с несколькими услугами, и "разные поставщики позволяют клиентам предлагать разнообразные продукты через отдельные каналы продаж".