Украинский лоукостер начнет летать в Гянджу

Государственная авиационная служба Украины разрешила украинской бюджетной авиакомпании Bees Airline с первого октября 2021 года совершать регулярные рейсы в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на госслужбу Украины, авиакомпания Bees Airline допущена к пассажирским авиаперевозкам по маршруту Одесса - Гянджа с частотой два раза в неделю.

Напомним, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" осуществляет пассажироперевозки по маршруту Киев - Баку - Киев два раза в неделю. Также два раза в неделю выполняет рейсы авиакомпания SkyUp по маршруту Львов - Баку - Львов.