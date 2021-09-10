Турция изменила правила въезда для привитых туристов

Турция отказалась признавать у въезжающих в страну сертификаты о вакцинации однокомпонентными прививками, в том числе "Спутником Лайт". Об этом сообщает МВД республики, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Теперь иностранцы, пересекающие границу, должны предоставить сертификат о введении двухкомпонентной вакцины не позднее, чем за 14 дней до вылета. Из однокомпонентных разрешена только вакцина Johnson & Johnson, российской вакцины "Спутник Лайт" в новом распоряжении нет. Те граждане, которые не предоставят такой сертификат, должны пройти 10-дневный карантин. Либо можно въезжать в Турцию с результатами ПЦР-тестов.