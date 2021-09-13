Власти Кипра изменили эпидемический статус четырех стран

Министерство здравоохранения Республики Кипр изменило эпидемический статус четырех государств на семь дней с 16 по 22 сентября. Об этом свидетельствует реестр, опубликованный Минздравом в понедельник и вступающий в силу в ближайший четверг, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Австрия и Хорватия переводятся из оранжевой эпидемической зоны в более низкую - красную. Непривившимся гражданам следует приезжать на Кипр с отрицательным результатом одного теста, пройденного в стране вылета не ранее чем за 72 часа до отправки авиарейса.

Дания и Объединенные Арабские Эмираты переведены из оранжевой в красную зону.

В зеленой зоне с четверга будут находиться девять стран - прибывающим оттуда пассажирам не требуются предоставлять медицинские документы, в оранжевой - 15, в красной - 39 государств.

В очередном недельном реестре изменения в классификации стран Европейского союза и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) были произведены на основании решения Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), а остальных стран - на основании оценки, вынесенной отделом эпидемического мониторинга кипрского Минздрава.