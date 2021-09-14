Из Каира в Тель-Авив впервые запускаются прямые рейсы

Египетский национальный авиаперевозчик Egypt Air впервые запускает прямые рейсы в Израиль. Как сообщили в понедельник ТАСС в авиакомпании, "на первом этапе решено осуществлять четыре рейса в неделю из Каира в Тель-Авив в аэропорт Бен-Гурион, начиная с 7 октября", передает Day.Az.

Кроме того, по данным собеседника агентства, согласован вопрос о возобновлении полетов в Каир израильской авиакомпании El Al.

Ранее между Египтом и Израилем существовало авиасообщение, полеты выполняла специально созданная для этого в 1982 году авиакомпания Air Sinai, которая неофициально является дочерней компанией Egypt Air. По политическим и имиджевым мотивам национальный перевозчик не мог выполнять рейсы в еврейское государство под своим брендом. В парке авиакомпании было всего два самолета, рейсы выполнялись раз в неделю, и купить билеты на них можно было только в специальных кассах или турагентствах за наличный расчет, в онлайн-агрегаторах эти рейсы не фигурировали. В некоторых случаях полеты между Каиром и Тель-Авивом осуществлялись на самолетах вообще без маркировки авиакомпании.

Однако несколько лет назад прямые полеты между странами прекратились. El Al не летает в Каир с 2012 года, когда после отставки президента Хосни Мубарака к власти в Египте пришли исламисты, и авиакомпания начала нести убытки в условиях крайне низкой загрузки и значительно возросших расходов на обеспечение безопасности.

Дипломатические отношения между Египтом и Израилем существуют с момента подписания мирного договора в 1981 году, однако не всегда они были теплыми. При "Братьях-мусульманах" неоднократно звучали призывы к разрыву всяких контактов с еврейским государством.

О возобновлении авиасообщения после долгого перерыва стало известно одновременно с прошедшими в понедельник в Шарм-эш-Шейхе переговорами между президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Их первая личная встреча была посвящена двусторонним отношениям и перспективам возобновления палестино-израильских переговоров. Каир является одним из активных посредников между конфликтующими сторонами.