Панорама Нью-Йорка с вершины небоскреба

На вершине одного из самых высоких небоскребов Нью-Йорка Уан-Вандербильт 21 октября 2021 года откроется новая смотровая площадка Summit One Vanderbilt, с которой можно будет увидеть весь город.

Как передает Day.Az, свежие фото с презентации новой достопримечательности опубликовал фотосервис Reuters.

Известно, что помимо впечатляющих панорамных видов, локация преимущественно из стекла предложит гостям множество развлекательных, интерактивных и фото-зон. Среди них так называемые "небесные ложи" со стеклянным дном на высоте 324 метра, из которых открывается вид прямо на Мэдисон-авеню.

Также здесь будут полностью прозрачные застекленные лифты, которые поднимаются по боковой стороне здания с террасы на высоту более 364 метров.