Египет планирует до конца года открыть новую столицу

Египет планирует до конца 2021 года открыть новую административную столицу страны и предложил всем подключиться к выбору названия и айдентики (фирменного стиля) для нее. Об этом сообщает египетское издание "Аль-Ахрам", передает Day.Az со ссылкой на иностранные СМИ.

Государственный инженерный орган, который реализует проект новой египетской столицы, предложил всем гражданам присылать свои предложения по выбору названия, слогана, а также инновационного логотипа и визуальной идентичности. Визуальный стиль нового города должен "отражать видение государства по созданию новых умных городов и развитию общества посредством науки, искусства, инноваций, устойчивого развития и современных технологий".

Граждане могут подать свои предложения сюда до 18 ноября. Комитет экспертов, интеллектуалов и писателей рассортирует и изучит все предложения. Здесь находится проект новой административной столицы Египта.

Этот город начали строить в 2015 году. Стоимость реализации проекта оценивается примерно в 45 миллиардов долларов. Город расположился на площади более 714 квадратных километров в 40 километрах к востоку от Каира. Будущая столица рассчитана на проживание 6,5 миллиона людей и размещение там всех министерств, парламента, правительственных учреждений и всех государственных служб.

В истории Египта столицу переносят в другое место не первый раз. Каир стал столицей страны в 969 году. В 2019 году издание The Economist писало о двух причинах перенести столицу в этот раз. Первая - разгрузить Каир, который находится на шестом месте по величине мегаполиса в мире, сейчас там живет 22 миллиона человек. Вторая причина - изолировать государственные учреждения от большого скопления населения, чтобы избежать протестов и демонстраций, как это было в 2011 году в Каире.

Издание также отмечает, что один из основных минусов для тех, кому придется жить в новой столице, - высокий прожиточный минимум. Несмотря на то, что в новой столице будут рабочие места, немногие госслужащие смогут позволить себе там жить из-за высокой стоимости проживания.