Азербайджан - это восточный колорит и западное мировоззрение

Азербайджан удостоен звания Ведущего культурного направления Европы на церемонии вручения наград World Travel Awards. Как передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа, Breaking Travel News поговорил с исполнительным директором азербайджанского Бюро по туризму Флорианом Зенгстшмидом о перспективах туристической отрасли.

- Какие вы испытываете эмоции, получив награду World Travel Awards?

- Мы очень рады получить престижную награду в мировой индустрии путешествий и туризма. Она подтверждает, что мы на правильном пути, благодаря стратегии, направленной на продвижение уникальных материальных и нематериальных активов страны, чтобы туристы получали подлинные впечатления от путешествий, вместо создания чего-то искусственного. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать новых и уже побывавших у нас путешественников, желающих посетить нашу прекрасную страну.

- Как награда поможет в продвижении туристической отрасли Азербайджана?

-Туризм оказался одной из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, но благодаря активному процессу вакцинации и внедрению интегрированных протоколов поездок мы видим свет в конце туннеля. Участие в международных торговых выставках, многочисленные маркетинговые кампании, работа СМИ с ведущими изданиями и платформами по всему миру, сотрудничество с известными туристическими агентствами, цифровое продвижение вместе с новыми захватывающими туристическими продуктами и впечатлениями - лишь часть того, что мы подготовили к наступающему году. Безусловно, награда World Travel Awards внесет свой вклад в достижение большего признания на международном уровне и укрепление имиджа нашего направления.

- Что, по вашему мнению, привлекло внимание жюри? Что отличает Азербайджан от европейских конкурентов?

- Азербайджан - идеальное место для тех, кто хочет познакомиться с богатым культурным наследием. Здесь несколько объектов, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, в частности, великолепный старый город Ичери-Шехер в Баку, доисторические петроглифы Гобустана и удивительно красивый Дворец шекинских ханов с изысканными миниатюрами в историческом центре Шеки.

В 2020 году село Хыналыг, известное своими захватывающими видами, было внесено в Предварительный список ЮНЕСКО. Страна также славится нематериальным культурным наследием, признанным ЮНЕСКО, в том числе медным производством, ковроткачеством и искусством изготовления женских шелковых платков кялагаи.

Будучи важным узлом на древнем торговом маршруте Шелкового пути, Азербайджан долгое время находился под влиянием различных культур и этнических групп. Теперь это мультикультурная страна, где проживают представители множества народов.

В Азербайджане сохранилось наследие Кавказской Албании, состоявшей из более чем 26 народов, в Баку, Губе и Огузе есть еврейские поселения, польское наследие представлено в Баку, немецкое наследие - в западных частях Азербайджана. Всё вместе - это материальное и нематериальное культурное богатство страны.

Шуша, культурная столица Карабахского региона и Азербайджана в целом, безусловно, сыграет решающую роль в развитии туризма в регионе.

Азербайджан - это восточный колорит и западное мировоззрение, здесь древность сливается с современностью, это захватывающее смешение разных народов, стилей, цветов и традиций, которая не перестает удивлять. Мы приглашаем всех посетить и открыть для себя нашу прекрасную страну.