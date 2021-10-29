Гражданам Азербайджана разрешат въезд в Великобританию

Великобритания включит Азербайджан в список стран, граждане которых имеют право на въезд в Соединенное Королевство при наличии сертификата вакцинации, передает в пятницу Trend со ссылкой на британское правительство, передает Day.Az.

Сообщается, что Азербайджан включат в этот список первого ноября.

В настоящее время Великобритания признает паспорта вакцинации, если человек получил обе дозы вакцины Oxford/AstraZeneca, Pfizer BioNTech, Moderna или Janssen.

При этом после получения второй дозы должно пройти не менее 14 дней. Также признаются такие вариации данных вакцин, как AstraZeneca Covishield, AstraZeneca Vaxzevria и Moderna Takeda.

В сообщении отмечается, что при наличии паспорта иммунитета или сертификата о противопоказании к вакцинации въезжающий должен будет сдать ПЦР-тест.