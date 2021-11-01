Израиль открыл границы для туристов, вакцинированных одобренными ВОЗ препаратами

Израиль в понедельник впервые за 20 месяцев открыл границы для вакцинированных не ранее шести месяцев назад одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) препаратами иностранных туристов. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как проинформировала в конце октября пресс-служба израильского Минздрава, с 1 ноября в страну допускаются иностранцы, полностью вакцинированные препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm, Johnson & Johnson и Covishield, при соблюдении ряда условий по датам и числу полученных вакцин и бустеров. В частности, последняя прививка должна быть сделана не более шести месяцев назад. Иностранные граждане, подходящие под эти условия, также должны делать ПЦР-тесты за 72 часа до вылета и в аэропорту Бен-Гурион, а также находиться в изоляции в Израиле до получения отрицательного результата.

Чтобы быть допущенными в Израиль, иностранцы в течение 14 дней до въезда "не могут находиться в стране, находящейся в красной зоне [по угрозе распространения коронавируса]", указали в Минздраве. Вместе с тем пресс-служба министерства до сих пор не опубликовала список государств, отнесенных ведомством в красную зону. Кроме того, туристы за 24 часа до въезда должны заполнять специальную декларацию пассажира. Kan отмечает, что бланк документа по состоянию на утро понедельника еще не был опубликован, что пока делает невозможным бронирование билетов.

Согласно опубликованным Минздравом Израиля правилам, с 15 ноября в Израиль будут допускаться иностранцы, "привитые двумя дозами вакцины "Спутник V" не ранее чем 14 дней назад и не позднее шести месяцев на момент завершения поездки с момента второй прививки", а также "вакцинированные бустерной дозой ["Спутника V"], у которых к моменту въезда в Израиль прошло 14 или более дней с момента вакцинации", но не позднее шести месяцев после прививки на момент завершения поездки.

Иностранцы, вакцинированные "Спутником V", должны будут получить положительный результат теста на антитела в Израиле. Туристы будут обязаны пройти ПЦР-тест не ранее 72 часов до вылета, еще один ПЦР-тест должен быть сделан в аэропорту Бен-Гурион вместе с серологическим исследованием, указали в Минздраве. До получения положительного результата серологического исследования и отрицательного ПЦР-теста вакцинированные "Спутником V" иностранцы должны будут находиться в изоляции.