Акции турфирм резко выросли на фоне выхода новой таблетки против COVID-19

Европейские фондовые индексы пережили продуктивную неделю, особенно благоприятно она отразилась на акциях турфирм. Причиной резкого взлета стоимости акций стали клинические испытания новых таблеток от коронавируса и положительные отзывы в адрес разработчика - фармацевтической компании Pfizer. Новые таблетки от ковида - это прорыв и надежда на восстановление туризма по всему миру, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Кроме того, европейская акционерная компания STOXX 600 завершила неделю неопределенно, но она собрала 1.7% недельной прибыли за пятую неделю подряд. Что касается "общего зачета", то европейские туристические запасы выросли на 1.4%, особенно после того, как Pfizer Inc анонсировал высокую эффективность противоковидных таблеток Паксловид, которые, как заявил производитель, может снизить риск развития тяжелого течения ковида на 89%.

Новость о появлени новой таблетки также повлияла на акции швейцарского ритейлера беспошлинной торговли Dufryby, которые подскочили на 10.1% - этот день стал рекордным за год - с 9 ноября 2020 года, и в то же время снизили акции AstraZeneca. "Сегодняшние новости из США о том, что Pfizer разработала таблетку Covid-19, которая на 89% эффективна в предотвращении госпитализации, вполне могут немного повлиять на цену акций AstraZeneca, но это в значительной степени повысило доверие к авиакомпаниям и гостиничному сектору", - заявил главный аналитик рынка CMC Markets Майкл Хьюсон.

Аналогичным образом, базовый французский индекс CAC 40 в пятницу впервые преодолел барьер в 7.000 пунктов и вырос на 0.8%. Индекс голубых фишек, который представляет хорошо известные и финансово стабильные публичные компании, акции которых "крутятся" на бирже, был лидером благодаря прибыли в роскошных компаниях Kering, Hermes и группы L'Oreal, которая возглавляет компанию по уходу средств гигиены.

Помимо этого, немецкая группа DAX после нескольких недель равнодушия со стороны инвесторов оживилась. В противном случае это поставило бы под угрозу крупнейшую экономику Европы. В стороне не осталась и польская группа электронной коммерции Allegro, которая решила купить чешский онлайн-ритейлер Mall за 881 миллион евро, что привело к росту продаж STOXX 600 на 10.6%и более. Индекс CaixaBank в Испании также подскочил на 1.6% после того, как он заявил, что продал все свои 9, 92 процента в австрийском банке Erste Group за 1.503 миллиарда евро, и в этом случае Erste добавил 5%.

Недавно руководители туристических компаний провели совещание, где присутствовали все министры туризма, чтобы обсудить инвестиции в туризм для создания более устойчивого сектора. На саммите в Глазго, состоявшемся 2 ноября, мировые лидеры буквально поклялись в том, чтобы сделать все возможное для развития туризма и сохранения климата.

"Восстановление баланса наших отношений с природой имеет решающее значение для восстановления как ее экологического здоровья, так и нашего личного, социального и экономического благополучия. Это также имеет решающее значение для туризма, который опирается на процветающие экосистемы и связывает нас с ними", - заявили лидеры в Глазгоской декларации о мерах по борьбе с изменением климата в области туризма. Кроме того, они также согласились с тем, что налаживание и восстановление отношений с природой и человеком является ключевым фактором для восстановления сектора после затянувшейся пандемии коронавируса.