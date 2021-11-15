https://news.day.az/tourism/1403642.html Израиль открылся для туристов, привитых "Спутником V"
Израиль открылся для туристов, привитых "Спутником V"
Туристы, которые прошли полный курс вакцинации вакциной "Спутник V", при соблюдении некоторых условий смогут с 15 ноября прилететь в Израиль, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.
Ранее глава Минтуризма Израиля Константин Развозов заявлял о том, что принято решение пускать привитых "Спутником V" туристов в Израиль с 15 ноября.
На минувшей неделе источник в правительственных кругах уточнил информагентству, что решение о въезде в Израиль с 15 ноября туристов, привитых "Спутником V" по-прежнему действует.
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