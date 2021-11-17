Россияне массово откажутся от отдыха из-за отсутствия прививок

Россияне готовы массово отказаться от запланированного отдыха, если поездка станет возможна лишь с предъявлением QR-кода. Об этом свидетельствуют результаты опроса Ассоциации туроператоров России (АТОР), опубликованные на их сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сделать прививку ради возможности свободно путешествовать готовы лишь четыре процента опрошенных. Еще 12 процентов уже имеют QR-код, действие которого позволяет им планировать поездки. Большинство россиян (75 процентов) выбрали вариант и вовсе отказаться от отдыха из-за отсутствия необходимого документа. Оставшиеся 10 процентов предпочли наблюдать за ситуацией или дождаться отмены новых правил.

Так, в ходе онлайн-опроса у туристов спросили, как они поступят, если посадка на авиа- и железнодорожные рейсы, а также заселение в отели станет возможным при предъявлении QR-кода вакцинированного или переболевшего, а результаты ПЦР-тестов приниматься не будут.

Однако специалисты отмечают, что в реальности количество россиян, которые откажутся от планов из-за отсутствия прививки может быть меньше. Тем не менее сокращение внутреннего туристического потока в феврале-июне 2022 года прогнозируется на уровне от 35 до 50 процентов, а падение выездного туризма составит до 30 процентов по массовым направлениям.