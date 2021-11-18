Зона медицинского туризма на Хайнане создаст биржу интеллектуальной собственности

Зона медицинского туризма "Лэчэн" на востоке острова Хайнань планирует создать биржу интеллектуальной собственности для оформления трансграничных сделок с лицензиями на медоборудование. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, в связи с поставленной задачей ранее на этой неделе руководство "Лэчэн" подписало соглашение о стратегическом сотрудничестве с Международным биржевым центром интеллектуальной собственности Хайнаня. После создания новой платформы сделки с документами, предоставляющими право на использование медицинских технологий, будут осуществляться преимущественно в онлайн-режиме.

"Благодаря такому тесному сотрудничеству предприятия-производители оборудования смогут оформлять передачу прав на изобретения, - заявила заместитель главы управления зоны опережающего развития "Лэчэн" Люй Сяолэй. - В итоге здесь сформируется кластер по обмену медицинскими технологиями при взаимодействии как с китайским, так и с внешними рынками".

Она подчеркнула, что "Лэчэн" должна стать "первоклассной инновационной платформой международного уровня" в соответствующей сфере.

Как уточнил председатель правления биржевого центра интеллектуальной собственности Хайнаня Шэн Ян, его организация будет активно содействовать обеспечению безопасности сделок и оптимизации валютных взаиморасчетов. "Мы также можем предоставить компаниям финансовые услуги, в том числе инвестиции, необходимые для развития", - добавил он.