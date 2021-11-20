https://news.day.az/tourism/1406034.html Фотограф Орхан Асланов поделился новыми чарующими снимками из Нахчывана - ФОТО
Фотограф Орхан Асланов поделился новыми чарующими снимками из Нахчывана - ФОТО
Фотограф-путешественник Орхан Асланов на своей странице в Instagram поделился очередной партией чарующих фото, сделанных в Нахчыване.
"Нахчыван всегда может удивить своей природой, а в этот раз лично меня - и архитектурой", - говорится в подписи к публикации.
Day.Az представляет вниманию читателей эти фото.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре