Фотограф Орхан Асланов поделился новыми чарующими снимками из Нахчывана
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Фотограф-путешественник Орхан Асланов на своей странице в Instagram поделился очередной партией чарующих фото, сделанных в Нахчыване. 

"Нахчыван всегда может удивить своей природой, а в этот раз лично меня - и архитектурой", - говорится в подписи к публикации. 

Day.Az представляет вниманию читателей эти фото.