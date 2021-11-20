Фотограф Орхан Асланов поделился новыми чарующими снимками из Нахчывана

Фотограф-путешественник Орхан Асланов на своей странице в Instagram поделился очередной партией чарующих фото, сделанных в Нахчыване.

"Нахчыван всегда может удивить своей природой, а в этот раз лично меня - и архитектурой", - говорится в подписи к публикации.

Day.Az представляет вниманию читателей эти фото.