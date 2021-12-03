Кипр ужесточает правила въезда из-за штамма Омикрон

Правительство Кипра с 6 декабря ужесточает правила въезда в страну. Об этом сообщает консульский отдел посольства Украины в Республике Кипр, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Согласно решению правительства Республики Кипр от 02.12.2021, с 6 декабря 2021 года лица в возрасте от 12 лет, прибывающие в Кипр, обязаны делать ПЦР-тест до 10 января 2022 года", - говорится в сообщении.

Новое условие въезда ввели из-за распространения штамма коронавируса Омикрон. Действовать оно будет как минимум до 10 января.

"Эта мера касается всех пассажиров в возрасте от 12 лет, независимо от наличия у них справки о полной вакцинации или выздоровления от COVID-19", - уточнили в ведомстве.

Уточняется, что въезжающие для кратковременного посещения должны иметь отрицательный сертификат ПЦР-тестирования сроком до 72 часов. Кроме того, по прибытии они должны будут пройти тесты на антиген за счет Республики Кипр.