Франция введет обязательный карантин для всех прибывающих с юга Африки

Франция с субботы вновь начнет принимать авиарейсы из стран юга Африки после перерыва из-за обнаружения омикрон-штамма коронавируса, однако пассажиры будут обязаны пройти двухнедельный карантин по прибытии в республику. Об этом заявил в субботу официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Рейсы из ЮАР и других африканских стран, которые были прерваны, восстанавливаются спустя неделю, - сказал он. - Мы будем предъявлять особые требования к странам из красной и ярко-красной зоны. Например, ПЦР-тесты в обязательном порядке и двухнедельный карантин", - сказал он.

Атталь заявил, что путешественники из стран ярко-красной категории могут прибывать во Францию через некоторые страны красной зоны, поэтому власти будут выявлять их и следить, чтобы они соблюдали санитарные меры.

Нынешняя классификация правительства Франции делит страны на четыре типа в зависимости от скорости распространения коронавируса и риска заражения: зеленые, оранжевые, красные и ярко-красные. В последнюю группу входят ЮАР, Ботсвана, Замбия, Зимбабве, Лесото, Маврикий, Малави, Мозамбик, Намибия и Эсватини. В красную зону входят 14 стран.