https://news.day.az/tourism/1412728.html В Азербайджане могут изменить цены на авиабилеты? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
В Азербайджане могут изменить цены на авиабилеты? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Государственное агентство по туризму представило AZAL предложения в связи с ценами на авиабилеты.
Об этом во вторник сказал Trend советник председателя Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде, передает Day.Az.
По его словам, идут обсуждения в этом направлении.
"Естественно, всем хочется, чтобы цены на авиабилеты были доступными. Но существует вопрос, позволяют ли это на данный момент условия. С другой стороны, мы понимаем, что формирование цен - сложный процесс, они не могут быть ниже себестоимости", - сказал Гулузаде.
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