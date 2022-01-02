Красочная Габала: гармоничное сочетание древности и современности

Природные богатства, обилие исторических памятников и развитая туристическая инфраструктура ежегодно привлекают в Габалу тысячи отдыхающих. Кому не хочется побродить по живописным лесам в окружении гор, посетить архитектурные достопримечательности, имеющие тысячелетнюю историю, побывать в самом большом в стране комплексе аттракционов. И все это, не отрываясь от комфорта, который обеспечит пребывание в 5-звездочных отелях.

Будучи в Габале, не забудьте также полюбоваться на богатый клад, обнаруженный при раскопках в древнем городище, узнать секреты изготовления пианино, погонять на суперсовременных лыжных трассах комплекса "Туфан" и попробовать варенье из лепестков фиалки.

Пропавший Гутгашен и страсти немого кино

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Габала или Кабала - была первой столицей Кавказской Албании, именно здесь находился дворец албанского царя. Древнюю Габалу, которая существовала с конца IV - начала III веков до н.э. и до середины XVIII века, по значимости можно сравнить с такими городами, как Троя, Помпей или Вавилон.

Останки того древнего города можно увидеть и сегодня в 25 км к юго-западу от нынешнего административного центра района. Ныне на этой территории расположен Государственный историко-культурный заповедник Габала, где ведутся археологические изыскания. Здесь обнаружен клад, в котором наряду с монетами таких государств эллинистического мира, как Греция, Рим или Парфия, имеется более 500 финансовых единиц местного чекана, что свидетельствует о масштабах товарно-денежных отношений. Причем албанские серебряные монеты во многом подражают монетам Александра Македонского.

Интерес вызывают также обнаруженные в последнее время остатки грандиозного продовольственного амбара, относящегося к периоду IV - III вв. до н.э. В больших хозяйственных кувшинах (обнаружено более 1 000 штук) хранилось вино, орехи, зерно и другое продовольствие. Несомненно, этот амбар имел общегородское, если не государственное значение. Многие из найденных артефактов сегодня выставлены в Габалинском краеведческом музее.

В советское время район именовался Гутгашенским (Куткашенским). Помню, в детстве отдыхал с родителями на местной турбазе: в память врезались походы за грибами в лес, игровой автомат "Морской бой" в фойе заведения и звучащее из динамиков "Жизнь невозможно повернуть назад..."

Позже, в 90-е годы, как ни пытался разузнать, никто не мог мне объяснить, где этот Гутгашен находится и куда же он подевался. Как выяснилось позже, причиной таинственного исчезновения Гутгашена было возвращение ему в марте 1991 года исконного названия Габала, отчего о старом названии все тут же благополучно позабыли. Тем не менее, и сегодня в Габале существует квартал с названием "Гутгашен". В корне этого топонима лежит слово "Гути" - название народности, которая и в настоящее время проживает на территории района. По другой же версии "Гутгашен" образован от слова "гурд" ("волк").

Среди известных выходцев из Габалы можно отметить Исмаил бека Куткашенского (1806-1861) - азербайджанского писателя и российского военного деятеля. Интересно, что генерал-майор Российской императорской армии, Исмаил бек, стал первым азербайджанцем - кавалером ордена Святого Георгия.

Не меньшую славу приобрел и другой габалинец - Ибрагим бек Мусабеков (1879-1936) - писатель, просветитель, автор книги "В царстве нефти и миллионов". Многим известен поставленный по этому произведению в 1917 году фильм "В царстве нефти и миллионов". Это один из первых, если не первый, азербайджанский немой игровой фильм, где чувства выражались заламыванием рук, нервным хождением по комнате, герои на экране то и дело томно вздыхали, наигранно хватаясь за голову и сердце. Несмотря на некоторую наивность сюжета, материал, положенный в основу картины, достаточно детально отразил ту славную эпоху.

Капризное фортепиано и радости спорта

Сегодня Габала - это современный город с собственным международным аэропортом, развитой инфраструктурой и сетью фешенебельных отелей, уступающих числом разве что столичным. В городе действует несколько крупных предприятий, продукция которых распространяется в стране и за рубежом. Пожалуй, самое интересное среди них - фабрика по производству пианино марки Beltmann.

Любопытно, но генеральным директором фабрики является не просто управленец, а человек творческий - Дмитрий Яблонский, известный дирижер, педагог-виолончелист и художественный директор фестиваля в Даксбери (Бостон, США). Среди его детищ также фестиваль молодых исполнителей "Блуждающие звезды", который традиционно проводится в странах Европы, в России и Израиле, и Габалинский ежегодный музыкальный фестиваль классической музыки, джаза и мугама, основанный в 2009 году. В генеральных дизайнерах фабрики числится Ханс Лейферинг - личность не менее авторитетная, один из лучших дизайнеров в мире. Кроме того, он - потомок Яна Болле Белтмана, основателя бизнес-империи по производству пианино, процветающей с 1901 года.

Отметим, что сегодня пианино марки Beltmann производятся исключительно на фабрике Gilan в Габале. Интересно, что для изготовления фортепиано Beltmann требуется европейская ель, которая произрастает на границе Австрии с Германией, где круглый год держится температура +18-22 градуса. Возраст дерева при этом должен составлять минимум 150 лет. На протяжении трех с половиной лет такую древесину выдерживают в воде, затем 3 года сушат, отчего материал приобретает определенные свойства, дающие ему право стать основой продукции Beltmann. Только после этого древесное сырье доставляется в Азербайджан.

Габала, с ее первозданной природой, богатыми историческим и культурным наследием, развитой туристической инфраструктурой чрезвычайно привлекательна для любителей качественного отдыха и развлечений. Неудивительно, что именно здесь, на площади 16 гектаров, располагается самый большой в Азербайджане, да пожалуй, и на всем Кавказе, парк аттракционов под открытым небом - Gabaland. К услугам посетителей семейные, детские и экстремальные виды аттракционов, ледовая арена, картинг, спортивные площадки, 7D-театр, аппетитная еда в ресторанчиках и кафе и многое другое.

Неподдельный интерес у туристов вызывает и новый горнолыжный комплекс летне-зимнего отдыха "Туфан", открытие первой очереди которого состоялось в начале 2014 года. Комплекс располагается в 4 километрах от города Габала, в живописной горной местности, где созданы самые благоприятные условия для отдыха. В рамках первого этапа строительства комплекса сооружены и сданы в эксплуатацию 4 канатные дороги и 5 из 10 лыжных трасс, оснащенных системой "искусственного снега". В целом горнолыжный комплекс "Туфан" уже способен обслуживать в течение дня 3 тысячи человек. Работы по благоустройству и расширению инфраструктуры комплекса продолжаются, и скоро он сможет составить достойную конкуренцию популярному гусарскому "Шахдагу".

Родина Ван Дамма и непоколебимые удины

В Габале, как собственно и во многих других районах Азербайджана, можно встретить импровизированные придорожные базары, где фермеры торгуют различными фруктами, овощами и прочими дарами природы. Надо сказать, что в сезон подобные базары поражают изобилием ассортимента и привлекают многочисленных туристов неповторимым колоритом.

Особенно популярен один такой придорожный рынок, который располагается на последнем отрезке основного шоссе, ведущего из Исмаиллинского района в Габалу. Здесь в основном торгуют уроженцы селения с говорящим названием Вандам (азерб. Vəndam) - одного из самых больших поселков в республике. Местные жители шутят, что звезда кино Жан-Клод Ван Дамм на самом деле выходец из их села.

Помимо сезонных фруктов, на рынке предлагается натуральный мед, различные специи, горные травы, маринады, варенья, джемы.

Село Вандам известно фруктовыми садами, особое место среди которых занимают яблоневые, где выращивают известный сорт "Гызылахмед", произрастающий только в Исмаилинском и Габалинском районах. На рынке можно увидеть не только свежие яблоки, но и интересный деликатес - яблоки, засахаренные с орехами. Кроме того, приезжие не упускают шанс приобрести целебное масло облепихи холодного отжима, душистый сироп из розовых лепестков, густой бекмез из тута или винограда. Встречаются здесь и достаточно экзотические предложения, например варенье из лепестков фиалки или цветков шиповника.

Что ни говори, а габалинцы - мастера давать своим селам запоминающиеся названия. В 7 км от районного центра на высоте 1200 метров над уровнем моря находится еще одна деревня с забавным названием Бум - третий по численности населенный пункт района. Селение Бум, помимо прочего, славится своим фольклором. А местный фольклорный ансамбль под названием "Зоп-зопу", именуется так в честь одноименной пастушьей игры.

И наконец, самое большее селение в Габалинском районе - Нидж, расположенное в 40 км на юго-западе от районного центра. В деревне, население которой составляет около 4000 человек, проживает древняя народность удины (утии), исповедующая христианство. Удины - потомки одного из 26 албанских племен, сыгравших важную роль в образовании Албанского государства.

В селе сохранилось несколько старинных храмов, самый известный из которых - церковь "Чотари" XVII века, являющаяся гордостью сельчан, когда-то была центром Албанского христианства. Во дворе церкви растут 4 платана (чинара) - ровесники храма. Местные жители говорят, что после возведения церкви жители каждого квартала сажали возле нее чинару. Семьи приходили сюда по религиозным праздникам, располагаясь под "своими" платанами, совершали ритуальные жертвоприношения, готовили и трапезничали.

В 2006 году эта Албанская церковь была торжественно открыта после реставрации. Через 170 лет жители Ниджа впервые смогли войти в свой храм. У этого события есть своя грустная история, правда со счастливым концом.

В 1836 году, после того, как Управление православной церкви ликвидировала Албанскую церковь и ее каталикоса, и вывезла все документы, относящиеся к ее истории, удин вынуждали перейти в армянскую церковь. Однако указ царя Российской империи о переподчинении Албанской церкви армянской верующие не приняли, и никто в армянскую церковь не перешел. Все свои обряды и службы удины начали проводить дома. Воспользовавшись этим, армяне присвоили все историческое и религиозное наследие удин, пытаясь ассимилировать их.

Однако удинскому народу на протяжении всех этих лет удалось сохранить свою веру, историю, язык и традиции, которые сегодня переживают второе рождение под покровительством азербайджанского государства