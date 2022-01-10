В Японии иностранцам продлят запрет на въезд

Власти Японии намерены на неопределенное время продлить введенный в ноябре запрет на выдачу новых въездных виз гражданам всех стран и территорий мира. Об этом сообщила в понедельник газета Sankei, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы не можем ослаблять запретительные меры на границе на фоне нынешнего нарастания числа случаев заражения коронавирусом", - цитирует газета неназванного чиновника.

Как сообщает в понедельник со ссылкой на источники агентство Kyodo, власти Японии рассматривают вариант продления соответствующего запрета до конца февраля текущего года.

Полный запрет на выдачу новых виз действовал в Японии с декабря 2020 года, и в минувшем ноябре его было решено смягчить. Однако в связи с распространением в мире омикрон-штамма правительство с 30 ноября вновь вернулось к прежней политике практически полного закрытия границ.

В настоящее время в страну могут въехать только японские граждане, аккредитованные дипломаты и иностранцы, имеющие разрешение на длительное или постоянное проживание. Допускается также крайне ограниченная выдача виз в так называемых исключительных случаях, в том числе по гуманитарным соображениям. Все прибывающие из-за границы должны проходить строгий карантин.