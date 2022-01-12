https://news.day.az/tourism/1426050.html Таиланд вводит сбор с туристов
Таиланд вводит сбор с туристов
Власти Таиланда планируют ввести сбор с иностранных туристов в размере 9 долларов США. Как пишет издание Bangkok Post, об этом заявил пресс-секретарь тайского правительства Тханакон Бунконгванчан, передает Day.Az со ссылкой на Туристер.
Турсбор для прибывающих иностранцев может появиться в королевстве уже с апреля 2022 года. Он составит 300 батов (около 9 долларов). Ожидается, что новый налог будет включён в стоимость авиабилетов.
Кроме того, власти Таиланда рассматривают вопрос введения турсбора для иностранцев, въезжающих наземным транспортом.
Полученные средства хотят направить на развитие туристических достопримечательностей и страхование туристов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре