Таиланд вводит сбор с туристов

Власти Таиланда планируют ввести сбор с иностранных туристов в размере 9 долларов США. Как пишет издание Bangkok Post, об этом заявил пресс-секретарь тайского правительства Тханакон Бунконгванчан, передает Day.Az со ссылкой на Туристер.

Турсбор для прибывающих иностранцев может появиться в королевстве уже с апреля 2022 года. Он составит 300 батов (около 9 долларов). Ожидается, что новый налог будет включён в стоимость авиабилетов.

Кроме того, власти Таиланда рассматривают вопрос введения турсбора для иностранцев, въезжающих наземным транспортом.

Полученные средства хотят направить на развитие туристических достопримечательностей и страхование туристов.