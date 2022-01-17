https://news.day.az/tourism/1427550.html "Непутевые заметки" в Азербайджане - ВИДЕО
"Непутевые заметки" в Азербайджане - ВИДЕО
Известная авторская программа Дмитрия Крылова (ДК) побывала в Азербайджане.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", программа на российском Первом канале, в очередном выпуске, а точнее во второй ее части рассказывает телезрителям об Азербайджане.
В передаче автор рассказывает о столице страны - Баку, о достопримечательностях, отправляется на популярный курорт "Шахдаг" за горными пейзажами, зимними видами спорта и адреналином. Затем посещает село Лаза.
Представляем вашему вниманию полный выпуск:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре