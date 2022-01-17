"Непутевые заметки" в Азербайджане

Известная авторская программа Дмитрия Крылова (ДК) побывала в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", программа на российском Первом канале, в очередном выпуске, а точнее во второй ее части рассказывает телезрителям об Азербайджане.

В передаче автор рассказывает о столице страны - Баку, о достопримечательностях, отправляется на популярный курорт "Шахдаг" за горными пейзажами, зимними видами спорта и адреналином. Затем посещает село Лаза.

Представляем вашему вниманию полный выпуск: